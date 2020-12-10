Кандидатура Ковальчука заинтересовала омский «Авангард»
Руководство омского «Авангарда» рассматривает вариант с покупкой бомбардира Ильи Ковальчука. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, Ковальчук ждет предложений от клубов НХЛ (Национальная хоккейная лига), которых пока ему не поступало. Если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то форвард переключится на команды КХЛ (Континентальная хоккейная лига).
Отмечается, что на нападающего претендовал столичный «Спартак», однако переход Ковальчука к москвичам маловероятен.