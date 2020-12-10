Кандидатура Ковальчука заинтересовала омский «Авангард»

По данным издания, Ковальчук ждет предложений от клубов НХЛ (Национальная хоккейная лига), которых пока ему не поступало. Если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то форвард переключится на команды КХЛ (Континентальная хоккейная лига).

Отмечается, что на нападающего претендовал столичный «Спартак», однако переход Ковальчука к москвичам маловероятен.