Оливейра победил Фергюсона на турнире UFC 256

Единогласным решением судей бразилец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Тони Фергюсоном. Поединок проходил в рамках турнира UFC 256 в Лас-Вегасе.

Бразильский спортсмен получил победу по решению трех судей с одинаковым счетом 30-27. Эта победа стала для Оливейры восьмой подряд. Фергюсон же потерпел второе поражение за год. В мае американец проиграл Джастину Гейджи. Соперники сражались за временный титул в легком весе.

Во время турнира также прошли бои других спортсменов. Американец Кевин Холланд нокаутировал бразильца Роналду Соузу. После победы он вызвал на бой на следующей неделе Хамзата Чимаева. Еще на UFC 256 Рафаэль Физиев обошел Ренато Мойкано. Поединок состоялся в рамках андеркарда.

Главный бой прошел между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Поединок завершился вничью большинством решений судей — 47-46, 47-47, 47-47. Для Фигередо эта ничья стала первой за 22 боя, а у Морено теперь на счету вторая ничья в карьере.