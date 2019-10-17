Олимпийцы и перспективные спортсмены. Почти половину женской сборной по борьбе составили девушки из Подмосковья

Московская область богата на выдающихся спортсменов. Например, в женской сборной России по борьбе около половины состава воспитали подмосковные спортивные школы. Об этом «360» рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Лучших спортсменов наградили в Подмосковье. Они учат детей побеждать Подробнее

«Чуть ли не половина [женской] национальной сборной по разным возрастам формируется из Московской области. Мне трудно сейчас дать техническую справку, но достойно [представлено Подмосковье] — от олимпийских чемпионов до перспективных членов сборной команды по разным возрастам», — сказал Мамиашвили.

Президент ФСБР также напомнил о заседании тренерского совета в Подмосковье. В этот день спортсменам-победителям и их тренерам вручили награды.

По словам Мамиашвили, сейчас в мире спорта есть огромное количество «серьезных людей», которые достойны различных званий и призов, тем не менее на вручении отметили множество подмосковных спортсменов.

Президент Федерации спортивной борьбы России подчеркнул, что сейчас страна успешно решает задачи не только по нравственному и духовному развитию, но и физическому воспитанию. Все регионы вовлечены в тот или иной вид спорта, в школах дети занимаются спортивной борьбой, поэтому государство «находится на правильном пути».