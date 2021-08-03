Олимпийскому чемпиону Аблязину исполнилось 29 лет. Его поздравили поклонники и власти родной Пензенской области

Во вторник, 3 августа, свой день рождения празднует российский гимнаст, олимпийский чемпион в командном многоборье, уроженец Пензы Денис Аблязин. Ему исполнилось 29 лет. Спортсмена поздравили его родные и близкие, болельщики и друзья. Об этом написала «Пенза-пресс».

«С днем рождения! Ден, желаю счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего!», «с днем рождения и с личной медалью», «с днем рождения, наш чемпион», — написали подписчики Дениса в Instagram.

Кроме того, чемпиона поздравили и в правительстве Пензенской области. Имениннику пожелали новых побед и рекордов. А в региональном Минспорте Денису пожелали крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного счастья.

Олимпиада в Токио стала третьей для гимнаста. На ней он завоевал золото в командном многоборье и серебро в опорном прыжке. Ранее Аблязин также получал золотые медали на чемпионатах мира 2014 и 2019 годов.