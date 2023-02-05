Спорт 05 февраля 2023, 17:55 Олимпийской чемпионке Щербаковой отказали в премии «Самый ценный фигурист года» Анна Щербакова проиграла в борьбе за премию «Самый ценный фигурист года» РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова уступила американцу Натану Чену в борьбе за премию «Самый ценный фигурист года». Ее вручили 5 февраля в Цюрихе во время шоу Art on Ice.

Премию «Самый ценный фигурист года» вручает Международный союз конькобежцев (ISU).

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Помимо Щербаковой, на нее претендовали французские спортсмены Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выигравшие золотые медали на ОИ-2022 в танцах на льду.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии РИА «Новости» заявила, что Чен справедливо выиграл эту премию.

«Политика здесь не сыграла роль. Он победил абсолютно заслуженно», — подчеркнула она.

Чен стал победителем в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Спортсмену 22 года. Он не только завоевал победу, но и установил мировой рекорд в короткой программе.