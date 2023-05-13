Спорт 13 мая 2023, 15:32 Олимпийская чемпионка по гандболу заболела раком Врачи диагностировали рак лимфоузлов у олимпийской чемпионки по гандболу Бобровниковой РИА «Новости»

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Российская гандболистка Владлена Бобровникова сообщила, что медики диагностировали у нее злокачественное опухолевое заболевание лимфатической системы. Слова спортсменки привела пресс-служба клуба «Ростов-Дон».

Впервые болезнь обнаружили в апреле, с начала мая Бобровникова находится в больнице. Также в январе врачи выявили у нее синдром Рейно и склеродермию.

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«Процедуры показали, что злокачественные скопления клеток есть во многих лимфоузлах моего тела. Врачи сказали, что нужно делать химиотерапию и шаг за шагом идти от начала болезни к полному выздоровлению», — сказала спортсменка.

Бобровникова отметила, что в ближайшее время пройдет четыре курса химиотерапии, после чего начнется восстановительное лечение.

«После завершения шести этапов лечения мне сделают ПЭТ-КТ. Надеюсь, что все станет в порядке и я выйду в ремиссию. Если у медиков останутся сомнения, то необходимо будет провести лучевую терапию», — добавила она.

Бобровникова вместе с женской сборной России завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, а также выиграла серебро Игр в Токио.

Также 35-летняя спортсменка шесть раз побеждала в чемпионате России и семь — в Кубке страны.