Чемпиона ОИ по прыжкам в воду Захарова отстранили на 1,5 года из-за допинг-тестов. Он завершит спортивную карьеру

Из-за пропуска допинг-тестов олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров отстранен на восемнадцать месяцев от участия в соревнованиях. Такое решение приняла Антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA).

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«Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранен на 18 месяцев с 22 ноября этого года до мая 2021-го», — сообщил РИА «Новости" президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

Он добавил, что Захаров не будет оспаривать это решение. У спортсмена на протяжении многих лет не было ни одной положительной допинг-пробы и проблем с антидопинговыми службами. По словам президента федерации, в этот раз краеугольным камнем стал вопрос пропуска тестов и дисциплина.

«К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла — он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру», — заявил собеседник агентства.

Илья Захаров — победитель Игр-2012 в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Кроме золота на Олимпиаде в Лондоне 28-летний Захаров заработал и серебро. Кроме того, в копилке спортсмена — одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая награда на чемпионатах мира. На чемпионатах Европы Захаров в разное время получил десять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.