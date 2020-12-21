Олимпийского чемпиона отправили в тюрьму на 7 месяцев

В своем решении судья отметила, что ранее Нортуг уже был наказан за агрессивную езду на своем автомобиле. Спортсмен согласился с обвинением. Государственный обвинитель просил для него восемь месяцев тюрьмы без возможности выйти раньше и пожизненного лишения водительских прав.

Полиция остановила Петтера Нортуга за рулем его автомобиля летом этого года. Спортсмен ехал со скоростью 200 километров в час на участке дороги с разрешенной скоростью не более 80 километров в час. При этом он снимал себя на телефон.

Полиция провела обыск в доме олимпийского чемпиона и обнаружила наркотики. Сам спортсмен признался, что у него серьезная проблема со злоупотреблением психоактивными веществами.

«Я не воспринимал это всерьез и скрывал от окружающих», — заявил Нортуг на пресс-конференции в августе.

Спортсмену предъявили обвинение за агрессивное вождение, использование мобильного телефона во время управления автомобилем и хранение наркотиков. Представлявший интересы Нортуга адвокат Халвард Хелле заявил, что приговор для его клиента слишком суров. Он отметил, что спортсмен признал свою вину, а также начал лечение от наркотической зависимости. Начиная с осени он сдает чистые тесты своему терапевту.