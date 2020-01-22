Олимпийского чемпиона Мо Фара перепроверят на наличие допинга

Фара сказал, что не боится спонтанных проверок Всемирного антидопингово агентства, так как никаких запрещенных препаратов он не принимает.

Напомним, Британская антидопинговая организация упоминала чемпиона в своем докладе. Именно после этого инцидента его стали проверять.