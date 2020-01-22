Олимпийского чемпиона Мо Фара перепроверят на наличие допинга
Мо Фара, четырехкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции, дал свое согласие на повторную проверку допинг-проб. «Газета.ru» написала, что спортсмен сообщил об этом на своей странице в социальной сети.
Фара сказал, что не боится спонтанных проверок Всемирного антидопингово агентства, так как никаких запрещенных препаратов он не принимает.
Напомним, Британская антидопинговая организация упоминала чемпиона в своем докладе. Именно после этого инцидента его стали проверять.