Олимпийского чемпиона Биляла Махова дисквалифицировали за допинг на четыре года

Дисквалификацию на четыре года получил трехкратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Билял Махов. Такое решение принял дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как сообщила пресс-служба ведомства, срок отсчета отстранения спортсмена начинается 27 января 2021 года.

Расследование допинга в организме Махова началось еще в 2020 году. Тогда в его анализах обнаружили гормон роста. Как сообщала «Газета.ru», запрещенное вещество ему могло передаться от жены.

Допинговую пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество, Махов сдал во время турнира в Риме в январе 2020 года.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили тогда пообещал, что разберется в ситуации. При этом он отметил, что Махов не состоит в сборной и не претендует на участие в Олимпийских играх в Токио.

«Он находился практически вне соревновательной системы, не был включен в сборную, смысла применять допинг не было», — подчеркнул глава федерации.

Мамиашвили отметил, что Махов готов принять любое наказание, но при этом, чтобы сохранить имя спортсмена, он попробует доказать, что гормон роста попал к нему в организм от супруги во время сексуальных отношений.

На Олимпиаде в Лондоне Махов проиграл в полуфинале грузинскому борцу Модзманашвили, который стал серебряным призером, уступив золото Артуру Таймазову из Узбекистана. Россиянин Махов стал бронзовым призером Игр, но в результате допингового скандала получил серебро. Одолевшего его в полуфинале Модзманашвили сняли с соревнований и лишили Олимпийской медали за использование допинга. Медаль и место передали россиянину.