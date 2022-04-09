Российским медалистам Зимней Олимпиады-2022 заменили традиционный подарок от государства. Это связано с ситуацией на рынке машин и запчастей для них, сказали в Фонде поддержки олимпийцев России. Сообщение организации опубликовал телеканал Матч ТВ.

На протяжении многих лет главными подарками в знак благодарности страны за олимпийскую медаль были иномарки. В текущей ситуации дилеры не смогли предоставить нужное количество машин. Уже ставший традиционным подарок заменили на крупную денежную сумму.

«Помимо новой денежной компенсации за неполученные автомобили, призёры Олимпиады — 2022 получат гарантированные денежные средства в размере 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн — за серебряную награду и 1,7 млн — за бронзу», — сообщили в Фонде.

Олимпийская сборная России завоевала на играх в Пекине 32 медали. Среди них — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По параолимпиады спортсменов из РФ не допустили из-за начатой 24 февраля спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.