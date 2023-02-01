01 февраля 2023, 03:32
Олимпийский саммит не стал единогласно поддерживать антироссийские санкции
ОКР сообщил об отсутствии единогласной поддержки Олимпийским саммитом санкций против РФ
Предложенные участниками Олимпийского саммита санкции в отношении России и Белоруссии, не нашли единогласную поддержку. Мнения по этому вопросу разделились сообщили ТАССв службе информации Олимпийского комитета России.
«Ограничения и санкции в отношении России и Белоруссии не были поддержаны Олимпийским комитетом России. В данном случае решение не было единогласным», — говорится в заявлении службы информации ОКР. Также отмечается, что декларация саммита находится в открытом доступе.
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Во вторник Международный олимпийский комитет заявил о единогласной поддержке санкций Олимпийским саммитом. В МОК отметили, что не будет рассматривать вариант допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с флагом и гимном страны.
Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что призывающие Олимпийский комитет России к бойкоту Олимпиады должны понять, что подобная мера может обернуться изоляцией всего российского спорта. Он также напомнил, что истории еще не знает примеров позитивного влияния бойкота на развитие спорта в России.
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