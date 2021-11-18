Олимпийский призер рассказал о главных проблемах водного спорта Петербурга

Олимпийский чемпион по гребле 1988 года, глава Федерации гребли Санкт-Петербурга Вениамин Бут дал интервью «Невским новостям». Он рассказал о главных проблемах, с которыми водный спорт сталкивается в городе.

Первой проблемой Бут назвал состояние клуба «Знамя». Здание спортивной организации на Крестовском острове признано культурным наследием, но уже много лет стоит бесхозным, пояснила «Политика сегодня». Бут уверен, что «Знамя» необходимо восстановить.

Кроме того, спортсмен отметил проблемы с выходами на воду в городе. Акваторию курирует ФБУ «Волго-Балт», которое не всегда предоставляет спортсменам доступ к воде.

«У нас огромная проблема с выходом на воду. Еще в довоенное время, в 30-е годы этот участок Малой Невки считался спортивным заповедником. Если сюда попадали какие-то маломерные суда, то они сбавляли ход и шли без волны, очень медленно. Сейчас все обо всем забыли, этого не происходит», — сказал он.