Олимпийский огонь Игр-2020 зажгут в храме Геры в Греции

12 марта в Греции зажгут традиционный олимпийский огонь. Зрителям покажут представление, вдохновленное архаичными вазами и фресками.

Об этом заявила хореограф Артемис Игнатиу, которая руководит церемонией с 2008 года, передал ТАСС.

«Мы будем воплощать образы в жизнь под музыкальную композицию композитора Янниса Псидамаса», — добавила она.

Церемония пройдет в Олимпии — одном из крупнейших древнегреческих святилищ на Пелопоннесе. Именно там возникли и проводились первые Олимпийские игры.

После представления в храме Геры зажгут олимпийский факел. Для этого верховная жрица поднесет его к параболическому зеркалу, в центре которого концентрируются лучи солнца. Затем огонь вынесут на древний стадион.

По словам Игнатиу, театральная группа из 55 человек завершила все приготовления в Афинах. Сейчас участники готовятся отправиться в Олимпию для последних репетиций.

После зажжения олимпийского огня состоится эстафета, которая завершится 19 марта в Афинах. Там же огонь передадут оргкомитету Игр-2020 в Токио.