Олимпийский комитет США посчитал неизбежным возврат российских спортсменов на соревнования | 360°

Спорт 16 сентября 2022, 08:27 Поделиться Telegram

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Viber Олимпийский комитет США посчитал неизбежным возврат российских спортсменов на соревнования Глава Олимпийского комитета США Лайонс: россияне вернутся на международные старты РИА «Новости»

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Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) задумался о возвращении спортсменов из России к международным соревнованиям. По ее словам, это в любом случае произойдет.

«Мы знаем, что МОК начинает думать, можно ли вернуть российских спортсменов. Они начали контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию по этой теме», — сказала Лайонс. Ее процитировало агентство Reuters.

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Она высказала мнение, что отдельные спортсмены не должны быть жертвами госполитики или ситуации в мире.

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«Мне кажется, неизбежно возникнет желание, чтобы живущие в России спортсмены вернулись и приняли участие в соревнованиях, но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — добавила она.

Тем не менее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс в начале сентября напомнил, что все санкции организации в отношении российских спортсменов продолжают действовать.

Международный олимпийский комитет в конце февраля этого года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать белорусских и российских атлетов к соревнованиям из-за конфликта на Украине.

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