Спорт 17 декабря 2022, 18:57 Олимпийский комитет России заявил об укреплении антидопинговой культуры Президент Олимпийского комитета Поздняков: спортсмены из РФ сдают допинг-пробы чаще других РИА «Новости»

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Олимпийский комитет России продолжит работу по укреплению антидопинговой культуры в спорте страны, сообщил президент организации Станислав Поздняков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что российских спортсменов тестируют на допинг чаще, чем спортсменов из какой-либо другой страны.

В штате общероссийских спортивных федераций есть должность антидопингового координатора — Олимпийский комитет России субсидируют оплату труда этих специалистов.

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«Кроме этого, мы продолжаем проводить образовательные мероприятия для спортсменов всех возрастов», — добавил Поздняков.

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Он отметил, что для самых молодых атлетов ежегодно организуют Международный форум юных олимпийцев, где антидопинговая тема «всегда была в фокусе внимания».

Глава Олимпийского комитета страны напомнил, что сегодня закончилось действие двухлетних санкций WADA.

«Как и ожидалось, никаких оснований для продления этих мер не было и не могло было быть. Эта страница закрыта», — подчеркнул Станислав Поздняков.

Во время этих санкций процесс допинг-контроля продолжался, вопреки пандемии и другим внешним обстоятельствам. По информации того же WADA, с января 2021 года до декабря 2022 года российские спортсмены сдали более 31 тысячи допинг-проб, то есть в среднем более 40 в день.