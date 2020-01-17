Олимпийский комитет России стал третьим в споре WADA и РУСАДА

Национальный олимпийский комитет решил стать третьей стороной в споре между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Несогласие агентства РУСАДА с санкциями WADA повлечет за собой разбирательство в CAS.

Ранее WADA подало иск в Спортивный арбитражный суд РУСАДА. Между агентствами проходит спор по санкциям в отношении российских спортсменов. Для подачи заявок на вмешательство от третьих сторон выделили десять дней.