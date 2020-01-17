Олимпийский комитет России стал третьим в споре WADA и РУСАДА
Олимпийский комитет России обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с заявлением по делу WADA и РУСАДА. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу ОКР.
Национальный олимпийский комитет решил стать третьей стороной в споре между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Несогласие агентства РУСАДА с санкциями WADA повлечет за собой разбирательство в CAS.
Ранее WADA подало иск в Спортивный арбитражный суд РУСАДА. Между агентствами проходит спор по санкциям в отношении российских спортсменов. Для подачи заявок на вмешательство от третьих сторон выделили десять дней.