Олимпийский комитет России оценил решение WADA

Источник в Минспорта: профилактика допинга должна проводиться междисциплинарно Подробнее

«Меня больше настораживает другой факт, о котором я вчера узнал. Это письма спортсменов, которые вообще едины в требовании не допускать ни под каким видом российских спортсменов на Олимпийские игры. Об этом пока не говорят», — пояснил Гуляев.

По его словам, в настоящее время «мяч на стороне Международного олимпийского комитета». «Что будет происходить дальше, мы посмотрим. Бойкот Игр — это абсолютно неправильно», — уточнил президент совета.

Ранее в Министерстве спорта рассказали, что с допингом необходимо бороться в рамках междисциплинарного взаимодействия в сферах образования, науки, спорта, здравоохранения и других.

Исполком Всемирного антидопингового агентства решил отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года.