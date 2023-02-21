Спорт 21 февраля 2023, 23:49 Олимпийский чемпион Тихонов заявил, что Европарламент не должен вмешиваться в спорт

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Европарламент не должен вмешиваться в спорт. Таким мнением поделился олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам специалиста, спорт является радостью для многих людей. Однако представители Европарламента не осознают этого, пытаясь вмешать соревнования в политику, написало РИА ФАН.

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«Всеми вопросами должны заниматься профессионалы. Что касается Европарламента, собралась кучка отмороженных людей. Разве нормально совать нос туда, куда они не понимают?» — отметил Тихонов.

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