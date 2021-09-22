Олимпийский чемпион Тихонов назвал отказ Дзюбы играть в сборной предательством

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов жестко прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы выступать за сборную России по футболу. По словам биатлонист, Дзюбу нужно гнать «поганой метлой» из спорта. Об этом сообщил Sport24.

«Абсолютное предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют. Надо голову иметь на плечах, тогда все будет нормально и поводов для критики не будет. За такой отказ — гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно», — заявил Тихонов.

Он отметил, что «Зениту» теперь необходимо разорвать контракт с футболистом, передали NEWS.ru.