Олимпийский чемпион Сергей Яшин скончался на 61-м году жизни

Нападающий московского «Динамо», олимпийский чемпион 1988 года Сергей Яшин скончался в возрасте 60-ти лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба «Динамо».

«Хоккейный Клуб „Динамо“ Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами…», — говорится в сообщении клуба.

Сергей Яшин был двукратным чемпионом мира, чемпионом СССР, восьмикратным призером чемпионатов страны, олимпийским чемпионом. В 2014 году его включили в Зал славы отечественного хоккея.