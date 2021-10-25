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    25 октября 2021, 18:19

    Олимпийский чемпион оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

    Гимнаст Белявский рассказал о впечатлениях о работе сборной России по футболу

    Полина Гребенщикова

    Олимпийский чемпион, гимнаст Давид Белявский в разговоре с «Газетой.ru» оценил шансы сборной России по футболу выйти на ЧМ-2022. По его мнению, шансы есть, но команде будет нелегко.

    Белявский рассказал, что по возможности смотрит все матчи сборной и считает, что футболисты делают успехи при новом тренере Валерии Карпине.

    «Сможет ли команда сохранить первое место и выйти на чемпионат мира напрямую? Все решит игра с Хорватией. До этого в Москве сыграли с ними 0:0. Сейчас посмотрим. На выезде, конечно, нашей сборной будет тяжелее. Там болельщики у Хорватии прямо очень хорошие», — сказал спортсмен.