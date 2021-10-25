Олимпийский чемпион оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

Олимпийский чемпион, гимнаст Давид Белявский в разговоре с «Газетой.ru» оценил шансы сборной России по футболу выйти на ЧМ-2022. По его мнению, шансы есть, но команде будет нелегко.

Белявский рассказал, что по возможности смотрит все матчи сборной и считает, что футболисты делают успехи при новом тренере Валерии Карпине.

«Сможет ли команда сохранить первое место и выйти на чемпионат мира напрямую? Все решит игра с Хорватией. До этого в Москве сыграли с ними 0:0. Сейчас посмотрим. На выезде, конечно, нашей сборной будет тяжелее. Там болельщики у Хорватии прямо очень хорошие», — сказал спортсмен.