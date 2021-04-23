Олимпийский чемпион отреагировал на отказ Панарина выступать на чемпионате мира

Отказ крайнего нападающего клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина выступать в составе сборной России на чемпионате мира-2021 не стоит связывать с политикой. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, сообщил «Чемпионат.com».

«Не нужно связывать неприезд Панарина в сборную с политикой. Да, он высказывается на разные темы, но имеет на это право. Хотя живет в Америке и не знает никакой сути — как в той самой проверке: слышит звон, да не знает, где он», — сказал Кожевников.

Если Панарин отказался приезжать из-за высказываний бывшего тренера Андрея Назарова, то это тогда вообще непонятно, отметил олимпийский чемпион. По его мнению, если Панарин на это обижается, значит еще совсем мальчик.

«Если ты мужик, то выходи и играй за страну!» — заявил Кожевников.

Ранее Панарин рассказал, что испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки. По этим причинам он решил пропустить чемпионат мира, написала «Газета.ru».

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Назаров говорил, что Панарин избил девушку 10 лет назад. Эта информация не подтвердилась.