Олимпийский чемпион осудил родителей, которые заставляют детей заниматься спортом

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поговорил о спорте с корреспондентом издания «Слово и дело».

Карелин сказал, что предпочитает не обсуждать проигрыши в российском спорте, а также оценил возможности, которые страна дает детям-спортсменам за счет бюджета.

Кроме того, спортсмен высказал мнение, что российскому спорту идет на пользу то, что президент высоко оценивает работу тренеров, добавил сайт «ПолитРоссия».

Также он отметил, что не одобряет действия родителей, которые заставляют своих детей заниматься спортом против их желания.

«Есть очень сложная для меня дилемма. Когда родители хотят больше, чем их дети, быть спортсменами. Когда они тратят деньги на ребенка, который, к сожалению, не расположен к этому направлению. А они вот решили, что это модно, престижно. Особенно это касается художественной гимнастики, фигурного катания или хоккея. Дети сами должны захотеть быть спортсменами. И тогда не семья будет нести расходы, которые не приводят ни к какому результату, кроме исковерканного самолюбия и разрушенной веры в себя», — сказал спортсмен.