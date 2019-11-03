Олимпийский чемпион объяснил поражение Ковалева в бою с Альваресом

Олимпийский чемпион по боксу 2004 и 2008 года Алексей Тищенко объяснил поражение Сергея Ковалева от мексиканца Сауля Альвареса. По его словам, российский боксер не был «голоден до победы».

«Все было вялотекуще. Не было видно желания, голода до победы. Альварес уверенно провел поединок, знал, что он делает. Вообще не понятно, почему так получилось. Мне показалось, не было свежести. Может, это связано, что он провел последний бой совсем недавно — два месяца только прошло», — сказал Тищенко «360».

Собеседник подчеркнул, что за два месяца можно восстановиться, но нужно грамотно выстроить отдых, спланировать нагрузки и выйти на пик формы.

3 ноября на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе состоялся бой между Ковалевым и Тищенко за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. В 11 раунде мексиканец отправил россиянина в нокаут и тем самым лишил его чемпионского пояса.

Это четвертое поражение Ковалева в профессиональной карьере. Всего боксер провел 39 боев Из них четыре поединка он проиграл, а еще один бой закончился вничью.