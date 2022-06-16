Олимпийский чемпион Нагорный призвал «точечно» развивать в России массовый спорт

Сейчас в России сложились благоприятные условия для точечного развития массового спорта. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный.

«Это замечательное время, чтобы заняться еще более точечным развитием массового спорта в нашей стране. <…> Сейчас для тех ребят, которые не попали [на Олимпийские игры] или готовятся и у них нет международных стартов, есть уникальная возможность готовиться к тем стартам, которые будут внутри страны, либо с содружественными государствами», — заметил гимнаст.

Он уверен, что спорт будет активно развиваться внутри страны. Соревнований уже становится вдвое больше, констатировал Нагорный.

«Допустим, в нашем виде спорта были только кубок России и чемпионат России. Сейчас добавляются Спартакиада, игры содружества, дружеские встречи с белорусами и так далее», — пояснил он.

По словам гимнаста, «ключевой старт», вершина карьеры для спортсменов — Олимпийские игры, однако не стоит зацикливаться на них — и вообще, спортсмены должны быть активными не только на соревнованиях и тренировках. Сейчас отличное время для того, чтобы популяризировать свой любимый вид спорта, чаще встречаться с юными спортсменами, проводить мастер-классы, считает Нагорный.

Он признался, что сам дважды не смог посетить ПМЭФ из-за соревнований, а на этот раз «приехал, чтобы заниматься популяризацией спорта». Нагорный сообщил даже, что, если не будет международных соревнований, готов посвятить свою жизнь спорту «в рамках популяризации, в рамках новых условий для тех ребят, которые только приходят в наши виды спорта».

Гимнаст надеется, что в регионах при поддержке местных властей будут проходить различные соревнования, в частности коммерческие.

«Сейчас крупные компании готовы поддерживать спортивные направления и развивать их. На коммерческие соревнования будет приходить и больше зрителей, это будет массовая история. В них могут принимать участие и любители», — отметил Нагорный.