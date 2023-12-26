Спорт 26 декабря 2023, 12:36 Олимпийский чемпион Легков назвал Большунова лучшим российским лыжником года

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По мнению олимпийского чемпиона Александра Легкова, звание лучшего российского лыжника в 2023 году заслужил Александр Большунов. Об этом сообщил RT со ссылкой на Sport24.

«Спортсмен года в лыжных гонках — Большунов. У него 12 побед из 12 — как был лидером сборной, так и остается. Серия побед доказывает его преимущество. Он сильнее всех», — заявил Легков.

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В последнем сезоне 26-летний спортсмен пришел первым в в 12 гонках, проведенных в рамках Кубка России. Кроме того, он является обладателем трех олимпийских медалей.

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