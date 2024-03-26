26 марта 2024, 16:46
Олимпийский чемпион Кожевников назвал «Трактор» фаворитом Кубка Гагарина
Челябинский ХК «Трактор» — бесспорный фаворит в Кубке Гагарина. Об этом «Газете.Ru» рассказал двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников.
Он объяснил, что в итоге все сведется к игре вратарей. А самым сильным можно назвать Закари Фукале, который выступает за челябинский «Трактор».
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«Фукале — один из сильнейших вратарей в лиге, он тащит, во многом его игра помогла пройти „Динамо“», — подчеркнул Кожевников.
Напомним, что в полуфинале «Трактор» сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».
Хоккей
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