Спорт 12 февраля 2023, 07:48 Биатлонист Мартен Фуркад призвал вернуть россиян и белорусов на соревнования Олимпийский чемпион Фуркад выступил за допуск российских и белорусских спортсменов на ОИ-2 РИА «Новости»

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Один из самых титулованных биатлонистов мира, пятикратный олимпийский чемпион, француз Мартен Фуркад выступил за допуск россиян и белорусов на Олимпийские игры, которые состоятся в Париже в 2024 году. Об этом он высказался в интервью каналу NRK.

«Как представитель спортсменов и как спортсмен я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Это главный посыл», — заявил он.

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Фуркад напомнил, что год назад получил членство в комиссии спортсменов в Международном олимпийском комитете (МОК). В связи с этим он подчеркнул, что оказался в положении, когда не выполняет своих обязанностей по защите атлетов.

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«Я не понимаю, как мы можем приветствовать мир без российских и белорусских спортсменов. Для меня это не то, за что боремся», — сказал спортсмен.

Фуркад добавил, что ему будет стыдно за свою страну, если Париж примет решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать на олимпийских играх.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго сменила свой доброжелательный тон в отношении России и Белоруссии на жесткий. Если раньше она выступала за возвращение россиян и белорусов в международные соревнования, то сейчас заявила, что категорически против этого.