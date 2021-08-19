Олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал о своих доходах

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в популярном YouTube-шоу «Алена, блин!» поделился личными моментами из своей жизни. Одна из тем, которые поднялись в передаче, касалась заработка спортсмена. Об этом написал сайт «Политика сегодня».

Рылов честно ответил на вопрос о своих гонорарах. По его словам, от сборной, в среднем, он получает 110-120 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у пловца есть другие соревнования, от которых он также имеет определенное денежное поощрение.

Общая сумма, по словам Рылова, в месяц составляет 300 тысяч рублей. Но деньги для пловца играют не главную роль. Он отметил, что занимается спортом ради идеи и ради самого себя.

Напомним, Евгений Рылов стал первым российским пловцом, завоевавшим олимпийское золото за последние 20 лет.