Спорт 14 марта 2023, 18:26 Олимпийский чемпион Дик Фосбери умер в возрасте 76 лет

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Американский легкоатлет, изобретатель современного способа прыжка в высоту Дик Фосбери скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил бывший агент спортсмена Рэй Шульте в своих соцсетях.

По данным «Новых Известий», причиной смерти Фосбери стал приступ рецидива лимфомы.

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Отмечается, что американский спортсмен стал знаменитым на весь мир после победы на Олимпийских играх 1968 года в Мехико. Его изобретение заключается в прыжке с выгибанием спины над перекладиной.

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