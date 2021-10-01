Олимпийский чемпион Далалоян назвал несправедливым вручение Авериной BMW X5 после Игр в Токио

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал несправедливым решение вручить BMW X5 гимнастке Дине Авериной после ОИ в Токио. Эту машину вручают золотым призерам Игр, а у Авериной было серебро.

«Моя первая реакция — легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой— это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам в призеры не попали», — сказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

Гимнаст пояснил, что некоторые не получили медали из-за невезения, травм или спорного судейства, но остались незамеченными, в отличие от сестер Авериных.

Далалоян также коснулся темы несправедливого судейства на Играх в Токио, заметив, что у соперницы Авериных израильтянки Линой Ашрам элементы были сложнее, хотя она допустила грубую ошибку и уронила ленту. Он добавил, что ему тоже было обидно за сестер, но с решением судей не спорят. Кроме того, чемпион указал на то, что случайных людей в судействе на Олимпийских играх нет.

Ключи от BMW X5 Дине Авериной вручил Фонд поддержки олимпийцев за серебро на ОИ в Токио, ее сестра Арина Аверина получила BMW Х3 за четвертое место.