Олимпийский чемпион Батыргазиев высказался о возможном отстранении от ОИ-2024

Отстранение российских боксеров от Олимпийских Игр-2024 вряд ли значительно повлияет на уровень подготовки национальной сборной. Таким мнением поделился олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев. Об этом сообщил NEWS.ru.

Спортсмен пояснил, что на Играх в Токио команда уже проявила себя в лучшем виде. По его словам, в стране существует довольно высокая конкуренция между спортсменами, что помогает поддерживать высокий уровень подготовки.

«Я считаю, что конкуренция на турнирах в России является невероятно высокой, поэтому отстранение российских спортсменов от международных соревнований не станет для нас большим ударом. Уровень российского бокса слишком высок», — отметил он.