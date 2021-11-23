Олимпийский чемпион Далалоян рассказал о дальнейших планах на спортивную карьеру
Олимпийский чемпион Далалоян заявил, что планирует попасть на Олимпиаду в Париже
Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что с января планирует заняться полноценными тренировками. Спортсмен хочет попасть на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на его страницу в Instagram.
Гимнаст подчеркнул, что не занимался, так как хотел уделить больше времени своим близким. Также он посвящал время тому, чтобы восстановиться от травмы.
«Да, последнее время мало гимнастики, соревнований с моим участием, и это все объяснимо. Во-первых, семья! Нам так много приходилось быть в разлуке», — поделился он.