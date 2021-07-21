Олимпийские соревнования в Токио начались с матча по софтболу

В Японии начались олимпийские соревнования. Программу открыл матч по софтболу между японками и австралийками. Хозяйки Олимпиады победили со счетом 8:1.

Встреча прошла в Фукусиме, где 10 лет назад из-за землетрясения и цунами пострадала атомная электростанция. Сегодня в рамках Олимпиады состоятся еще два матча по софтболу и начнутся соревнования по футболу среди женских сборных. Церемония открытия Олимпийских игр в Токио пройдет 23 июля.

Традиционно некоторые олимпийские соревнования начинаются раньше официального старта игр. Софтбол — это разновидность бейсбола. Этот вид спорта не будет представлен на следующей летней Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, однако спортивный праздник решили перенести из-за пандемии коронавируса. В столице Японии предприняли серьезные ковидные меры — Олимпиада будет проходить без зрителей. На трибуны не будут пускать даже местных жителей. Накануне в Токио выявили еще 10 случаев COVID-19. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом причастных к Олимпийским играм выросло до 81.