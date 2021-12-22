Игроки НХЛ не поедут на Олимпийские игры в Пекин

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не станет отправлять своих игроков на зимние Олимпийские игры в Пекин. В официальном заявлении спортивной организации говорится, что причиной стала новая волна заражений коронавирусом и необходимость провести перенесенные матчи.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что уважает и ценит желание игроков принять участие в международных соревнованиях в национальных командах. Но обстоятельства сложились так, что лига не может отправить своих игроков на Олимпиаду.

«Учитывая серьезные изменения в календаре регулярного сезона из-за коронавируса — на 23 декабря было перенесено уже 50 матчей, — олимпийское участие стало невозможным», — заявил он.

Беттмэн добавил, что в период с 6 по 22 февраля НХЛ проведет уже перенесенные матчи или те, что отложат в ближайшее время.

«Нашей целью было и будет завершение регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки», — подчеркнул он.

Комиссар НХЛ поблагодарил Международный олимпийский комитет, Международную федерацию хоккея и организационный комитет Олимпийских игр в Пекине за их готовность принять игроков.

Он попросил их принять сложившиеся обстоятельства и пообещал, что спортсмены НХЛ обязательно приедут на зимние Олимпийские игры 2026 года.