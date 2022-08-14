Олимпийские чемпионы в парном фигурном катании Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Олимпийские чемпионы 2022 года по парному фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру. Об этом в интервью ТАСС рассказал тренер спортсменов Александр Жулин.

«Мы с ними приняли такое решение, что они сами определятся со своим будущим. Все к этому и шло, они многого добились», — поделился он.

Жулев не уточнил, что именно подтолкнуло спортсменов к принятию решения об окончательном уходе из большого спорта.

Синицина и Кацалапов выступали вместе с 2014 года. Они завоевали золото на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в командных соревнованиях.

Также пара участвовала в танцах на льду в рамках Олимпиады этого года. В этих соревнованиях спортсмены заняли второе место, выиграв серебряные медали.

Ранее Синицина и Кацалапов становились золотыми призерами чемпионата мира и командного чемпионата мира 2021 года, а также чемпионатов Европы 2020 и 2022 годов.