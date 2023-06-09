Спорт 09 июня 2023, 14:02 Олимпийские чемпионы проведут разминку для участников ПМЭФ-2023 Спортсмены Загитова и Далалоян проведут разминку для участников ПМЭФ Росконгресс

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Участники Петербургского международного экономического форума и петербуржцы смогут принять участие в традиционном забеге «Мы вместе». Мероприятие состоится утром 15 июня.

Перед началом забега пройдет церемония открытия Спортивных игр ПМЭФ. В этом году они объединили соревнования по 18 видам спорта. Мероприятие посетят министр спорта Олег Матыцин, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, народный артист России Владимир Машков.

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После этого начнется забег и разминка. Маршрут дистанции в пять километров стартует от Исаакиевского собора и пройдет по историческому центру Петербурга. Потом олимпийские чемпионы — фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян — проведут разминку для участников забега.

Утренний забег на ПМЭФ — уникальная возможность увидеть красоту Санкт-Петербурга в эксклюзивной обстановке без машин.

Организаторы мероприятия — спортивная платформа фонда «Росконгресс», «РК-Спорт» и «Лига Героев». Забег пройдет при поддержке Минспорта России.

Ожидается, что мероприятие станет вторым этапом серии «Время действовать», которая объединила беговые события на крупнейших форумах России.

На полях ПМЭФ также пройдет турнир по конному поло Spring Classic. В этом году это мероприятие впервые включили в программу Спортивных игр форума.