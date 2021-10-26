Олимпийские чемпионки отказались от участия в ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии. Причина — травма спортсменки Лауры Траатс. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики (FIG).

«Вчера у нашей команды было две тренировки, после второй Лаура Траатс почувствовала сильную и резкую боль. Сразу же обратились за консультацией к врачу команды, который посчитал, что у Лауры серьезная травма и ее участие невозможно», — рассказали в пресс-службе.

В FIG добавили, что олимпийские чемпионки Игр в Токио единогласно, хотя и с сожалением, приняли решение сняться с соревнований, так как здоровье — это самое главное. Чемпионат мира по художественной гимнастике начнется в Китакюсю 27 октября.

Накануне спортивная гимнастка Ангелина Мельникова, которая привезла из Японии полный комплект наград завершившегося на днях чемпионата мира, назвала унизительным отсутствие трансляции соревнований в России. Она отметила, что никто из близких не смог посмотреть ее выступления в Китакюсю.