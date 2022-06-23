Олимпийская чемпионка Чичерова прокомментировала уход Nike из России

Компания Nike приняла решение окончательно уйти с российского рынка. Об этом NEWS.ru поговорили с олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту Анной Чичеровой.

Спортсменка выразила сожаление по поводу того, что придется искать замену полюбившемуся спортивному бренду. Однако, по ее мнению, это хороший шанс для российских дизайнеров запустить собственные линейки качественной спортивной одежды.

«Уверена, что ничего незаменимого нет, сейчас самое время пробовать, искать что-то новое. Верю в наших отечественных дизайнеров. Конечно, именитые производители делали качественные вещи, так что нам есть к чему стремиться», — сказала она.