Олимпийская чемпионка Сотникова попала в больницу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова попала в больницу имени Ворохобова в Москве. Как сообщил «360» осведомленный источник, у спортсменки диагностировали остеохондроз.

Между тем издание Sport24 на своей странице в Twitter опубликовало видео, снятое в коридоре хирургического отделения больницы.

Фигуристка сидит на скамейке в шейном воротнике. По данным журналистов, девушку прооперировали и в больнице она находится уже не первый день.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя больницы уточнило, что спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии. О ее диагнозе и состоянии не сообщается. Менеджер спортсменки сказал, что пока комментариев не будет.

Аделина Сотникова — знаменитая российская фигуристка. Она выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2014 года, которые прошли в Сочи.