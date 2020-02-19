Олимпийская чемпионка рассказала, в чем кроется проблема российских биатлонисток

Зайцева отметила, что тактика главного тренера сборной Анатолия Хованцева остается для нее непонятной. Тренер стремится не перетренировать спортсменов.

«Надо много работать — вот и весь секрет, — заявила спортсменка. — Мы в свое время очень много тренировались с Вольфгангом Пихлером, когда он был старшим тренером женской сборной. Но сейчас, по прошествии лет, могу признаться, что лично мне нужно было тренироваться еще больше».

Она напомнила, что в 2011 году Хованцева сняли с должности старшего тренера сборной на чемпионате мира в Ханты-Мансийске в ходе эстафетной гонки. Тогда команда не показала результат, а еще до начала турнира спортсменки говорили о недостаточных нагрузках.

«Сейчас, похоже, история повторяется — результата снова нет. Но я бы, скорее, задавала вопросы не спортсменам, а тренерам», — заявила Зайцева.

Она указала на проигрыш Ларисой Куклиной минуты «ногами».

«Когда бегала я сама, плохим ходом считался проигрыш лидеру больше 30 секунд. К тому же состояние хорошей формы — это всегда не только бег, но и показатели на рубеже. В этом плане никакой формы я у девочек не вижу», — подчеркнула спортсменка.

Она оценила слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, который заявил, что тренеры должны готовить спортсменов к главному старту.

«Я не отрицаю, что можно точечно вывести биатлониста на пик формы один раз за сезон, но на это, как мне кажется, способен только очень взрослый и опытный спортсмен, умеющий очень четко анализировать собственную работу и тренирующийся в связке с очень профессиональным тренером», — сказала Зайцева.

По ее словам, практиковать подобное в нынешней сборной слишком рискованно.