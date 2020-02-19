    19 февраля 2020, 14:55

    Олимпийская чемпионка рассказала, в чем кроется проблема российских биатлонисток

    Ирина Нагайникова

    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева усомнилась в правильности тактики тренеров женской сборной по биатлону. Об этом сообщил сайт RT.

    Зайцева отметила, что тактика главного тренера сборной Анатолия Хованцева остается для нее непонятной. Тренер стремится не перетренировать спортсменов.

    «Надо много работать — вот и весь секрет, — заявила спортсменка. — Мы в свое время очень много тренировались с Вольфгангом Пихлером, когда он был старшим тренером женской сборной. Но сейчас, по прошествии лет, могу признаться, что лично мне нужно было тренироваться еще больше».

    Она напомнила, что в 2011 году Хованцева сняли с должности старшего тренера сборной на чемпионате мира в Ханты-Мансийске в ходе эстафетной гонки. Тогда команда не показала результат, а еще до начала турнира спортсменки говорили о недостаточных нагрузках.

    «Сейчас, похоже, история повторяется — результата снова нет. Но я бы, скорее, задавала вопросы не спортсменам, а тренерам», — заявила Зайцева.

    Она указала на проигрыш Ларисой Куклиной минуты «ногами».

    «Когда бегала я сама, плохим ходом считался проигрыш лидеру больше 30 секунд. К тому же состояние хорошей формы — это всегда не только бег, но и показатели на рубеже. В этом плане никакой формы я у девочек не вижу», — подчеркнула спортсменка.

    Она оценила слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, который заявил, что тренеры должны готовить спортсменов к главному старту.

    «Я не отрицаю, что можно точечно вывести биатлониста на пик формы один раз за сезон, но на это, как мне кажется, способен только очень взрослый и опытный спортсмен, умеющий очень четко анализировать собственную работу и тренирующийся в связке с очень профессиональным тренером», — сказала Зайцева.

    По ее словам, практиковать подобное в нынешней сборной слишком рискованно.