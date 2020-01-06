Олимпийская чемпионка рассказала о пощечине от Тарасовой

На протяжении всей карьеры Бестемьянова вместе со своим партнером Андреем Букиным тренировалась у Тарасовой.

«Занимаемся, и у меня что-то не получалось. И тут я начала что-то бросать, вести себя как-то очень странно, не присуще мне такое. Потом я подъехала к Татьяне Анатольевне, а она размахнулась и на виду у всех дала мне пощечину», — рассказала олимпийская чемпионка.

Бестемьянова также добавила, что в той ситуации пощечина была единственным правильным решением. «Она даже не могла про меня никаким плохим словом сказать, потому что, если бы она сделала это, я бы ушла с тренировки. Со мной нельзя было так, и она прекрасно это знала. Но в тот момент, видимо, ничего другого не сработало бы», — отметила фигуристка.

Наталья Бестемьянова вместе со своим партнером Андреем Букиным выиграла в танцах на льду Олимпиаду 1988 года в Калгари. Кроме того, фигуристка также четыре раза становилась победителем на чемпионатах мира и пять раз выигрывала чемпионаты Европы.

Бестемьянова также принимала участие в постановке программ фигуристов из разных стран, среди которых олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, двукратные чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов.