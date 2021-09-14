Олимпийская чемпионка предложила метод отбора в сборную России по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала, каким образом можно отбирать претендентов в сборную России по биатлону. По ее словам, перед началом сезона следует проводить отборочные соревнования для всех спортсменов страны. Об этом сообщил NEWS.ru.

Богалий отметила, что никто не должен иметь преференций, за исключением тех, кто входит в первую двадцатку. Другие спортсмены должны отбираться на равных правах. Если кто-то проявит себя должным образом, можно успеть оформить ему документы на выезд на январские соревнования.

Она отметила, что нужно устроить максимально контактные гонки. Помимо спринта добавить преследование, масс-старт или суперспринт. При этом последнюю дисциплину стоит чаще устраивать на всероссийских соревнованиях, заключила Богалий.