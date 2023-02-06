Спорт 06 февраля 2023, 18:35 Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ромашина объявила о завершении карьеры

Читать 360tv в

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, выступающая в синхронном плавании, заявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом сообщил ТАСС.

По данным «Национальной службы новостей», российская спортсменка является самой титулованной в истории данного вида спорта. Ромашина завершила спортивную карьеру в возрасте 33 лет.

Реклама

Отмечается, что в 2005 году выдающаяся спортсменка стала Заслуженным мастером спорта РФ.

Реклама