06 февраля 2023, 18:35
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ромашина объявила о завершении карьеры
Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, выступающая в синхронном плавании, заявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом сообщил ТАСС.
По данным «Национальной службы новостей», российская спортсменка является самой титулованной в истории данного вида спорта. Ромашина завершила спортивную карьеру в возрасте 33 лет.
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Отмечается, что в 2005 году выдающаяся спортсменка стала Заслуженным мастером спорта РФ.
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