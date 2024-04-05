Спорт 05 апреля 2024, 13:50 Олимпийская чемпионка Мельникова получила роль в кино Олимпийская чемпионка Мельникова сыграет гимнастку в сериале «Игры» РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова снимется в сериале «Игры». Об этом сообщили в Telegram-канале федерации.

В сериале «Игры» 23-летняя Мельникова исполнит роль гимнастки, которая готовится к выступлению на Олимпиаде 1980 года. Для нее это будут первые съемки в кино.

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«История героини перекликается с личным опытом спортсменки», — отметили в пресс-службе.

Сериал выйдет на экраны до конца года. В драме будет восемь серий.

Мельникова получила золото и бронзу на Олимпийских играх в Токио. В составе сборной России она удостоилась серебряной медали на Олимпиаде 2016 года. Также среди ее наград — золото чемпионата мира и четыре золотых награды чемпионатов Европы.

Также в кино дебютировал Евгений Петросян. Знаменитый юморист снялся в фильме «Манюня: Приключения в Москве».