Олимпийская чемпионка Елена Веснина объявила о возвращении в большой теннис
«Я возвращаюсь в тур WTA. Как многие, наверное, догадывались, но теперь хочу с вами официально поделиться этой новостью», — написала она в Instagram.
На каком турнире теннисистка возобновит выступления, неизвестно. По ее словам, календарь Женской теннисной ассоциации еще не утвержден, но первый матч после двухлетнего перерыва она проведет в 2021 году.
Последний раз Веснина участвовала на Открытом чемпионате Франции в мае 2018 года. В августе она снялась с международных соревнований из-за травмы колена. Затем спортсменка взяла перерыв из-за беременности и рождения ребенка.
Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой в 2016 году. Теннисистка является победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного в миксте.