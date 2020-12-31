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    31 декабря 2020, 16:32

    Олимпийская чемпионка Елена Веснина объявила о возвращении в большой теннис

    Екатерина Шамина

    Российская спортсменка Елена Веснина возобновит выступления в турнирах Женской теннисной ассоциации. Последний официальный матч она провела в 2018 году.
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина объявила о возвращении в большой теннис

    «Я возвращаюсь в тур WTA. Как многие, наверное, догадывались, но теперь хочу с вами официально поделиться этой новостью», — написала она в Instagram.

    На каком турнире теннисистка возобновит выступления, неизвестно. По ее словам, календарь Женской теннисной ассоциации еще не утвержден, но первый матч после двухлетнего перерыва она проведет в 2021 году.

    Последний раз Веснина участвовала на Открытом чемпионате Франции в мае 2018 года. В августе она снялась с международных соревнований из-за травмы колена. Затем спортсменка взяла перерыв из-за беременности и рождения ребенка.

    Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой в 2016 году. Теннисистка является победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного в миксте.