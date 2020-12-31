Олимпийская чемпионка Елена Веснина объявила о возвращении в большой теннис

Российская спортсменка Елена Веснина возобновит выступления в турнирах Женской теннисной ассоциации. Последний официальный матч она провела в 2018 году.

«Я возвращаюсь в тур WTA. Как многие, наверное, догадывались, но теперь хочу с вами официально поделиться этой новостью», — написала она в Instagram.

На каком турнире теннисистка возобновит выступления, неизвестно. По ее словам, календарь Женской теннисной ассоциации еще не утвержден, но первый матч после двухлетнего перерыва она проведет в 2021 году.

Последний раз Веснина участвовала на Открытом чемпионате Франции в мае 2018 года. В августе она снялась с международных соревнований из-за травмы колена. Затем спортсменка взяла перерыв из-за беременности и рождения ребенка.

Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой в 2016 году. Теннисистка является победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного в миксте.