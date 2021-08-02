Бывший член ОКР Валерий Сысоев рассказал RT, что сейчас западные страны по большей части обеспечивают олимпийское движение, поэтому они могут диктовать свои условия.

Сысоев напомнил, что мощное участие мирового экономического потенциала было впервые продемонстрировано на Олимпиаде в Сеуле. По его словам, тогда же стало ясно, что с точки зрения бизнеса Игры превращаются в очень выгодное мероприятие.

«Ну, а потом по мере течения времени именно он стал формировать программу соревнований, форму их проведения. Если телевизионные рейтинги показывают, что один вид спорта продается дороже, нежели другой, его и будут показывать», — обратил внимание функционер.

Он заметил, что сейчас сложилась такая ситуация, что большая часть инвестиций идет со стороны Запада, поскольку легче черпать оттуда, где экономика развита.

«МОК сейчас представляет собой огромный мировой концерн, который по числу стран-участников опережает ООН. Нет второй такой организации в мире, которая имела бы столь мощное влияние на политику, на правительства и вообще на социум», — подчеркнул Сысоев.