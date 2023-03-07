07 марта 2023, 23:00
Олимпиец Алексей Немов рассказал, как воспитать из ребенка великого спортсмена
Многие родители, отдавая своего ребенка в спорт, задаются вопросом о том, как вырастить из него чемпиона. Гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, главный редактор журнала «Большой спорт» Алексей Немов рассказал, как помочь детям добиться высоких результатов в спортивных занятиях, написало РИА ФАН.
По словам специалиста, на успехи в карьере спортсмена влияет не физическая предрасположенность, а целеустремленность. Он подчеркнул, что главный залог успеха — упорная работа.
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«Надо искренне верить в то, что ты делаешь, искренне стремиться к более высоким результатам и верить в победу. И тогда все получится», — отметил Немов.
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