Глава МОК Томас Бах заявил, что если не получится провести Олимпийские игры в 2021 году, то их вообще отменят. С его мнением согласился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Бах прав, потому что Олимпиаду можно втиснуть только в 2021 год. Будем надеется, что ее проведут. Потому что все-таки слишком много было сделано всем миром», — заявил он в беседе с «360».

Хотя, конечно, все будет зависеть от эпидемической ситуации в мире.

«Никто не собирается рисковать жизнью спортсменов, зрителей и официальных лиц», — заметил телеведущий.

Советник исполнительного директора Олимпийского комитета России, советский фигурист Юрий Овчинников также считает, что главное — здоровье людей.

«Все делается для того, чтобы было лучше для спорта и для людей», — сказал он «360».

При это Овчинников добавил, что спортсмены оказались сейчас в непростой ситуации. Они хотя и поддерживают форму в домашних условиях, но не могут показывать свои результаты.

«Поэтому в фигурном катании, например, сейчас идет очень сложный период», — отметил он.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о беседе с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Он дал понять, что Олимпиада в Токио либо пройдет летом 2021 года, либо ее вообще не будет. Однако Бах надеется, что главное спортивное мероприятие мира все же состоится в Японии в следующим году.